Kelmės rajone per avariją žuvo 9-metė: policija pateikė daugiau detalių

Kaip skelbė Policijos departamentas, sekmadienį apie 12.53 val. Kelmės rajone, Raudgirio kaime, miške, vyras (gim. 1988 m.), vairuodamas lengvąjį keturratį „Polaris RZR“, jo nesuvaldė ir apvirto.
Eismo įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė (gim. 2017 m.).
Keturračio vairuotojas uždarytas į areštinę.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
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