 Kelyje A5 „Tesla“ kliudė į važiuojamąją dalį iššokusį briedį

Kelyje A5 „Tesla“ kliudė į važiuojamąją dalį iššokusį briedį

gyvūnas trenkėsi į dar vieną automobilį
2026-05-24 10:28 diena.lt inf.

Vėlų šeštadienio vakarą automobilis „Tesla“ kelyje A5 kliudė briedį. Gyvūnas po smūgio trenkėsi į kitą transporto priemonę.

<span>Kelyje A5 „Tesla“ kliudė į važiuojamąją dalį iššokusį briedį</span>
Kelyje A5 „Tesla“ kliudė į važiuojamąją dalį iššokusį briedį / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos teigimu, gegužės 23 d. 23.07 val. buvo gautas pranešimas, kad kelyje A5 (Suvalkai-Marijampolė-Kaunas), ties Kazlų Rūdoje esančiu Limarkų kaimu, partrenktas į kelią iššokęs briedis.

Atvykus ugniagesiams, paaiškėjo, kad automobilis kliudė briedį. Penki žmonės, važiavę „Tesla“ automobiliu, buvo sąmoningi. 

Du keleivius – nepilnametį ir kartu turėjusį vykti tėvą – medikai išsivežė į gydymo įstaigą. 

Partrenktas briedis kliudė kitą automobilį. Transporto priemonė – apgadinta nestipriai. 

Ugniagesiai nukirpo „Tesla“ elektromobilio pagrindinį kabelį, nušlavė kelio dangą. 

Šiame straipsnyje:
kelias A5
Kazlų Rūda (2096)
briedis
Tesla

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