 Kelyje Klaipėda–Vilnius žuvo automobilio partrenktas pėsčiasis

Kelyje Klaipėda–Vilnius žuvo automobilio partrenktas pėsčiasis

2026-09-12 23:08
BNS inf.

Raseinių rajone, kelio Klaipėda–Vilnius 157 kilometre, šeštadienio vakarą žuvo automobilio partrenktas pėsčiasis, pranešė Policijos departamentas.

<span>Kelyje Klaipėda–Vilnius žuvo automobilio partrenktas pėsčiasis</span>
Kelyje Klaipėda–Vilnius žuvo automobilio partrenktas pėsčiasis / Asociatyvi P. Adamovič / BNS nuotr.

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