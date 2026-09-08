Keturi prieglobsčio „prašytojai“ grąžinti ten, iš kur pabėgo, du laukia teismo suimti

Vėlų šeštadienio vakarą sostinės oro uosto Šengeno išvykimo terminale patruliavę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai nutarė patikrinti prie vienų įlaipinimo vartų savo reiso į Nicą (Prancūziją) laukiančių keturių jaunų svetimšalių asmens dokumentus.
Keleiviai, skrendantys ES vidaus reisais, įprastai netikrinami, bet pasieniečiai tai atlieka pasirinktinai, vykdydami asmenų profiliavimą pagal rizikos faktorius.
Nė vienas iš įtarimą sukėlusių keleivių neturėjo dokumentų (vizos ar leidimo gyventi), suteikiančių teisę būti Lietuvoje, taip pat patvirtinančių jų pilietybę ir tapatybę. Jie tik parodė savo mobiliuosiuose telefonuose turimas skaitmenines įlaipinimo korteles.
Ketveriukė buvo sulaikyta ir atvesdinta į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Ten pasieniečiai nustatė, kad Priėmimo ir integracijos agentūros (PIIA), pavaldžios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Pabradės priėmimo centras užsieniečių registracijos pažymėjimus išdavė 26-erių Maroko ir 20-ies ir 22-ejų Alžyro piliečiams, o Muceniekų prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo centras, esantis šalia Rygos (Latvija), – 23-ejų Maroko piliečiui.
Tačiau iš prieglobsčio prašytojų centrų afrikiečiai paspruko. Jaunesnysis marokietis VSAT pareigūnams pasakojo iš Rygos atvažiavęs ketvirtadienio naktį, nakvojęs Vilniaus gatvėse.
Į Prancūziją skristi pasišovusius neteisėtus migrantus pasieniečiai perdavė savo kolegoms iš VSAT Užsieniečių registracijos centre Pabradėje. Vėliau jie grąžinti ten, iš kur neteisėtai buvo pasišalinę: trys – į PIIA Pabradės priėmimo centrą, ketvirtasis – į Latviją.
O Kauno oro uoste pasieniečiai demaskavo du neteisėtus migrantus, kurie tikėjosi, pasinaudodami suklastotais dokumentais, pasiekti Italiją.
Sekmadienio rytą oro uosto Šengeno išvykimo terminale patruliavę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai atkreipė dėmesį į du jaunus vyrus, laukusius skrydžio į Milaną (Italija). Pasieniečiams paprašius, abu pateikė Bulgarijos piliečio asmens tapatybės korteles bei telefonuose turėtas įlaipinimo korteles.
Kilus įtarimui, kad pateikti dokumentai neatitinka saugių dokumentų gamybos reikalavimų, tad yra visiškos klastotės, svetimšaliai buvo pristatyti į pasienio užkardos tarnybines patalpas išsamesnei daiktų apžiūrai ir dokumentų autentiškumui nustatyti.
Bendrauti anglų kalba su vienu iš užsieniečių buvo labai sudėtinga. Jokios informacijos jis nepateikė, tik tvirtino esąs Bulgarijos pilietis. Tačiau patikrinus jo turėtus mobiliuosius telefonus, buvo rastos Pakistano piliečio paso bei Latvijos užsieniečių registracijos centro (URC) pažymėjimų nuotraukos. Bet ir tuomet vyras neigė, kad šie dokumentai – jo.
Tuo tarpu kitas svetimšalis prisipažino, kad jo tapatybės kortelė – suklastota, atsiėjusi 2,5 tūkst. JAV dolerių. Šio vyro telefone taip pat buvo rastos Pakistano piliečio paso bei Latvijos URC pažymėjimo nuotraukos.
Pagal telefonuose aptiktą informaciją pasieniečiai nustatė, kad šie neteisėti migrantai buvo apsistoję apartamentuose Kaune, o į oro uostą atvyko nuomotu automobiliu.
Užsieniečiai buvo patalpinti į Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpas.
Dėl suklastotų dokumentų įgijimo ir panaudojimo VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Antradienį teismas pakistaniečiams paskyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą: pirmajam – dviem mėnesiams, antrajam – vienam.
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