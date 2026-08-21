Kirgizijos kalnuose rasti kūnai: tikėtina, kad jie – dingusių Baltarusijos ir Lietuvos alpinistų

„Labai tikėtina, kad tai yra alpinistų iš Baltarusijos ir Lietuvos kūnai. Laukiame stabilių oro sąlygų, kad galėtume tai patvirtinti ir vėliau pervežti juos į Ošą. Tai gana sudėtinga operacija, nes kalnuose šiuo metu sąlygos nestabilios, o alpinizmo sezonas jau baigėsi. Kūnai yra maždaug 6,5 tūkst. metrų aukštyje“, – sakė E. Kubatovas.
Pasak jo, paieškos ir gelbėjimo operaciją, taip pat vėlesnį kūnų pervežimą apsunkina didelis aukštis ir nestabilios oro sąlygos.
„Zerkalo“ primena, kad trys alpinistai – baltarusis Maksimas Polianskis (43 m.), Nikolajus Sviridovas (60 m.) ir Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas (37 m.) – kopė į Korumdu viršūnę (Pamyro Alajaus ir Užalajės (Čon Alajaus) kalnų grandinių Šiauriniu gūbriu) ir rugpjūčio 4 d. nustojo palaikyti ryšį.
„Jis sakė, kad yra maždaug 6 000 metrų aukštyje, jau leidžiasi žemyn ir po dviejų dienų turėtų pasiekti vietą, kur jo lauks transportas. Tačiau nuo to sekmadienio iš jo nėra jokių žinių“, – pasakojo „Delfi“ lietuvių alpinisto brolis Artūras Rubcovas.
Vėliau Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija pranešė, kad gelbėtojai aptiko tuščią palapinę, priklausiusią dingusiai grupei.
Rugpjūčio 16 d. apžiūrint vietovę iš drono buvo aptikti alpinistų batai. Įraše buvo galima pastebėti batus su „katėmis“ (dygliais, skirtais lipti ledu). Tačiau žmonių vaizdo įraše nebuvo matyti – beveik viską slėpė sniegas ir akmenys.
„Matome batus su „katėmis“, dalį ekipuotės bei drabužių ir kontūrus, kuriuos interpretuojame kaip kūnus. Užtikrintai pasakyti bus galima tik nusileidus, tada taps įmanoma ir atpažinti juos“, – buvo pažymėta paieškos svetainėje.
Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija rugpjūčio 17 d. pareiškė, kad kūnai kol kas neaptikti, o rasti tik alpinistų asmeniniai daiktai.
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