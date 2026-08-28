Kraupus radinys Panevėžio rajone: automobilyje – moters kūnas

Pirminės apžiūros metu smurto žymių nepastebėta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 1992 metais gimusios moters mirties priežasčiai nustatyti.
Panevėžio rajone, Senamiesčio kaime, nesaugomoje automobilių stovėjimo aikštelėje, ketvirtadienio vakarą automobilio „Fiat 500“ salone rasta negyva moteris, penktadienį pranešė Panevėžio apskrities policija.
Pirminės apžiūros metu smurto žymių nepastebėta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 1992 metais gimusios moters mirties priežasčiai nustatyti.
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