 Kraupus radinys Panevėžio rajone: automobilyje – moters kūnas

Kraupus radinys Panevėžio rajone: automobilyje – moters kūnas

2026-08-28 09:16
BNS inf.

Panevėžio rajone, Senamiesčio kaime, nesaugomoje automobilių stovėjimo aikštelėje, ketvirtadienio vakarą automobilio „Fiat 500“ salone rasta negyva moteris, penktadienį pranešė Panevėžio apskrities policija.

<span>Kraupus radinys Panevėžio rajone: automobilyje – moters kūnas</span>
Kraupus radinys Panevėžio rajone: automobilyje – moters kūnas / Asociatyvi magnific nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų