Kupiškio rajone, poilsiavietėje greta marių, moteris rado ginklą

Kaip praneša Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, rugsėjo 12 d. apie 18 val. 50 min. Kupiškio rajone, Vėžionių kaime, poilsiavietėje, moteris (gim. 1979 m.) krūmuose, šalia marių tvenkinio, rado šaunamąjį ginklą. Tai buvo revolveris „ME38 Compact-G” su šoviniais (5 vnt.) „PG 380 MeGum”.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
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