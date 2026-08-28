 Lenkijoje sulaikyti du lietuviai – balionais gabeno kontrabandines cigaretes

Lenkijoje sulaikyti du lietuviai – balionais gabeno kontrabandines cigaretes

2026-08-28 15:10
BNS inf.

Lenkijos pasienio pareigūnai penktadienį sulaikė devynis žmones, įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų – du Lietuvos piliečius.

<span>Lenkijoje sulaikyti du lietuviai – balionais gabeno kontrabandines cigaretes</span>
Lenkijoje sulaikyti du lietuviai – balionais gabeno kontrabandines cigaretes / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Pasak Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos, sulaikymo metu aptikta daugiau kaip 3,9 tūkst. cigarečių blokų, kurių bendra vertė viršija 621 tūkst. Lenkijos zlotų (daugiau nei 143 tūkst. eurų).

Be dviejų Lietuvos piliečių, sulaikyti trys Lenkijos ir keturi Baltarusijos piliečiai.

Tarnybos teigimu, tyrimas tęsiamas, siekiant nustatyti kitus galimai nusikalstamoje veikloje dalyvavusius asmenis.

Nuo metų pradžios Lenkijos pasienio apsaugos valdybos pareigūnai iš viso sulaikė 40 žmonių, įtariamų cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos į Lenkiją, naudojant meteorologinius balionus.

Šiame straipsnyje:
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