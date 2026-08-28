Lenkijoje sulaikyti du lietuviai – balionais gabeno kontrabandines cigaretes

Pasak Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos, sulaikymo metu aptikta daugiau kaip 3,9 tūkst. cigarečių blokų, kurių bendra vertė viršija 621 tūkst. Lenkijos zlotų (daugiau nei 143 tūkst. eurų).
Be dviejų Lietuvos piliečių, sulaikyti trys Lenkijos ir keturi Baltarusijos piliečiai.
Tarnybos teigimu, tyrimas tęsiamas, siekiant nustatyti kitus galimai nusikalstamoje veikloje dalyvavusius asmenis.
Nuo metų pradžios Lenkijos pasienio apsaugos valdybos pareigūnai iš viso sulaikė 40 žmonių, įtariamų cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos į Lenkiją, naudojant meteorologinius balionus.
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