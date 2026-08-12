Lietuvos pasieniečiai Latvijoje dalyvavo sulaikant dvi neteisėtų migrantų grupes

Kaip trečiadienį pranešė VSAT, pirmadienį popiet Latvijos pareigūnai užfiksavo neteisėtą valstybės sienos kirtimą. VSAT G. Žagunio pasienio užkardos kinologas su priskirtu tarnybiniu šunimi belgų aviganiu Chico įvykio vietoje netrukus užfiksavo pėdsakus ir nuvedė pareigūnus tolyn į Latvijos teritoriją. Paieška vyko itin sudėtingomis sąlygomis – judėta per pelkes ir tankius miškus.
Paėjus maždaug du kilometrus nuo sienos, buvo sulaikyti keturi valstybės sieną neteisėtai kirtę asmenys. Operacijos metu dar vienas asmuo, pasinaudojęs aplinkybėmis, pasišalino. Įtariama, kad jis galėjo būti sulaikytų asmenų vedlys. Lietuvos kinologas, perdavęs keturis sulaikytuosius Latvijos kolegoms, kartu su šunimi iškart pradėjo bėglio persekiojimą.
Pasišalinusio asmens pėdsakais buvo sekama apie pusantro kilometro. Persekiojimas nutrūko priėjus pelkėto ežero krantą – nustatyta, kad bėglys įbrido į vandenį, taip siekdamas pasislėpti. Praradus pėdsakus ir įvertinus sudėtingas gamtines sąlygas, tolesnė šio asmens paieška vandens telkinio prieigose buvo nutraukta, apie tai informuojant paiešką vykdančias pajėgas.
Antradienį paryčiais kitoje įvykio vietoje pastebėtos prie sienos atremtos kopėčios, Latvijos pusėje išmėtyti daiktai bei aptikta brydė. Pagalbos paieškoje paprašyta kartu patruliavusių Lietuvos pasieniečių.
Į nurodytą vietovę atvykęs VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos kinologas su tarnybiniu šunimi vokiečių aviganiu Aja kartu su Latvijos pareigūnų pajėgomis pradėjo paiešką miškingoje ir pelkėtoje vietovėje.
Rezultatų ilgai laukti nereikėjo – jau po pusvalandžio tarnybinis šuo maždaug pusantro kilometro atstumu nuo valstybės sienos aptiko septynis neteisėtus migrantus. Sulaikomi asmenys nesipriešino.
Iš viso dviejų operacijų metu Lietuvos ir Latvijos pareigūnai sulaikė 11 valstybės sieną pažeidusių asmenų. Su sulaikytaisiais tolesnius procesinius veiksmus atlieka Latvijos Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai.
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