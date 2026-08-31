 Iš ligoninės dingo pavojinga liga serganti moteris: gali kelti pavojų aplinkiniams

Iš ligoninės dingo pavojinga liga serganti moteris: gali kelti pavojų aplinkiniams

2026-08-31 15:02
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Alytaus apskrities policijos pareigūnai ieško Brigitos Ivanauskaitės, gimusios 2001 metais, kuri sekmadienį išėjo iš Alytaus apskrities ligoninės Tuberkuliozės skyriaus ir negrįžo.

Brigita Ivanauskaitė
Brigita Ivanauskaitė / P. Peleckio/BNS, policijos nuotr.

Kaip skelbia policija, B. Ivanauskaitė serga atvira tuberkuliozės forma, dėl kurios gali kelti pavojų aplinkiniams. Išeidama vilkėjo mėlynos spalvos sportines kelnes bei sportiniu megztiniu. Moteris gali vykti į Tauragės rajono savivaldybę.

Asmenis, žinančius apie moters buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Robertą Stanaitį tel. 0 700 65715, el. paštu [email protected] arba numeriu 112.

Šiame straipsnyje:
Brigita Ivanauskaitė
Alytus
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ieško policija

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