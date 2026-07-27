Mirtinas skrydis nuo mersedeso stogo: keleivis gulėjo ant kelio kraujuojančia galva

„Kauno dienos“ žiniomis, apie nelaimę liepos 25-ąją, 12.25 val., policijos pareigūnams pranešė liudininkai, važiavę iš paskos minėtam „Mercedes-Benz 320“ kitu automobiliu. Kaip teigta, ant „Mercedes-Benz“ stogo buvęs vyras iššoko ant važiuojamosios dalies, tiesiai prieš jų mašiną.
Po kryčio minėtas vyras liko gulėti po ratais, jam iš galvos stipriai kraujavo, tačiau pulsą dar buvo įmanoma užčiuopti.
Kaip jau rašyta, Rokiškyje, Respublikos ir Aušros gatvių sankryžoje, 2000 metais gimusiam vyrui, kuris vairavo „Mercedes-Benz 320“, stabdant, nuo stogo ant važiuojamosios kelio dalies nukrito ir susižalojo keleivis, gimęs 1999 metais.
Atvykus policijos pareigūnams, paaiškėjo, kad vairuotojas buvo neblaivus. Į alkotesterį jis įpūtė 0,16 prom. Keleivis dėl įvairių kūno sužalojimų buvo paguldytas į ligoninę, tačiau medikams jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Liepos 26-osios naktį, 00.15 val., jis mirė.
Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Baudžiamajame kodekse nurodyta, kad tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)