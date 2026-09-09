Motinos nužudymu kaltinamas sūnus pateikė savo versiją: ji mirė nuo senatvės

Nepraėjus dviejų parų sulaikymo terminui, motinos nužudymu įtariamas panevėžietis atvežtas į teismą, kuriame spręstas jo suėmimo klausimas.
„Aš įtariamas už tai, kad šalia buvau, visą gyvenimą su ja gyvenau“, – sakė įtariamasis.
Tačiau ne visą gyvenimą. Prieš maždaug trejus metus jis buvo nuteistas dėl smurto prieš motiną.
„Buvo keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurią jis atliko“, – teigė prokurorė Loreta Liepienė.
Po kalėjimo vyras vėl grįžo gyventi pas motiną. Savo šeimos neturėjo, buvo seniai išsiskyręs.
„Aš jai daviau vaistus, kaip tik, priešingai, prižiūrėjau“, – aiškino įtariamasis.
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Kaip įtariama, mirtinai sumušta 90-metė rasta namuose. Esą smurto žymių buvo įvairiose kūno vietose.
„Pati griūdama ir galvą persiskėlė. Griūdavo pati“, – tikino įtariamasis.
„Pagrindo, aišku, yra, nes gyveno du asmenys ir žmogus, kaip įtariama, mirė smurtine mirtimi. Tik tą reikia įrodyti“, – pabrėžė prokurorė L. Liepienė.
Įtariamojo advokatė sako, kad logiška, jog senas žmogus gali griuvinėti ir susižeisti, todėl mirties priežastis paaiškės po ekspertizės. Psichiatrinės ekspertizės bus prašoma ir jos ginamajam.
„Elgesys gal kažkiek keistokas. Žmogus vis tiek keistą gyvenimo būdą vedė, vienišius, pats pripažįsta, kad neatranda kontakto su žmonėmis“, – komentavo įtariamojo advokatė Vaiva Savickienė.
Įtariamasis aiškino, kad senutė motina paskutinę savaitę nevalgė, tačiau greitosios medicinos pagalbos nekvietė.
„Aš pats esu gydytojas ir dėl to uždelsiau dėl ligoninės. Mokslų nebaigęs. Liaudies medicina aš domiuosi 40 metų“, – aiškino įtariamasis.
Aš pats esu gydytojas ir dėl to uždelsiau dėl ligoninės. Mokslų nebaigęs. Liaudies medicina aš domiuosi 40 metų.
Kaimynai šeimos gyvenimą stebėjo iš labai toli.
„Jie išvis su nė vienu kaimynu nedraugavo“, – pasakojo kaimynė.
„Paskutiniais metais aš jų nemačiau, nieko nežinau, nieko negaliu pasakyti“, – sakė namo gyventoja.
Įtariamos žmogžudystės naktį kaimynai triukšmo negirdėjo, tačiau jo esą būta anksčiau.
„Čia pavasarį buvo... Policiją buvo iškvietę“, – prisiminė kaimynė.
61-erių įtariamąjį teismas leido suimti tiek, kiek prašė prokuratūra, – vienam mėnesiui.
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