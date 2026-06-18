Naujas posūkis paramediko nužudymo byloje: tenka suklusti

Praėjus beveik dviem mėnesiams po suėmimo, teisiškai vis dar buvusi sutuoktinė, arba nužudyto paramediko M. S. našlė, būti atvežta į teismą nepageidavo. Priešingai nei maždaug prieš mėnesį, kai ieškojo kelio į laisvę.
„Gyvai, salėje, tiesiog galimybių daugiau“, – sakė įtariamosios advokatas Vaidotas Sviderskis.
Ar trims mėnesiams teismas pratęs Justinos Sadauskienės suėmimą, įtariamoji stebėjo nuotoliu iš moterų kalėjimo. Prašydamas palikti ją suimtą ilgiausiam – trijų mėnesių – terminui, prokuroras nurodė tris pagrindus.
„Kad bėgs, slėpsis, trukdys pareigūnams“, – teigė prokuroras Lukas Krivickas.
„Mano nuomone, visų trijų pagrindų nėra“, – sakė V. Sviderskis.
Jo ginamoji įtariama sunkiausiais nusikaltimais.
„Įtarimai šiai dienai pareikšti dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto disponavimo ginklu“, – nurodė L. Krivickas.
Tenka suklusti, nes prokuroras nurodo J. Sadauskienei pakeistus įtarimus. Iškart po nusikaltimo jai buvo pateikti įtarimai dėl nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo. Trečiadienį girdime, kad be nužudymo J. Sadauskienė įtariama ir neteisėtu disponavimu ginklu. Kodėl nebeliko įtarimo dėl neteisėto laisvės atėmimo?
„Dėl šios nusikalstamos veikos tyrimas tęsiamas“, – komentavo L. Krivickas.
Įtarimai lygiai taip pat pakeisti ir J. Sadauskienės draugui Viliui Solkanui. Jį teismas leido suimti dar trims mėnesiams. J. Sadauskienės suėmimo terminą teismas trečiadienį taip pat leido pratęsti maksimaliam terminui.
„Ji tvirtai laikosi pozicijos, kad yra visiškai nekalta ir prie šio nusikaltimo nėra prisidėjusi. Ji tvirtina, kad šiame nusikaltime nedalyvavo jokia forma ir jame nedalyvavo“, – pridūrė V. Sviderskis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
31-erių nužudyto paramediko M. S. kūnas, įvyniotas į batutą ir užkastas namo kieme, rastas maždaug prieš du mėnesius. Vyras dingo išvažiavęs automobiliu, laisvu nuo darbo metu veždamas išnuomoti batutą pagal užsakymą neva darželio šventei.
Tik vėliau paaiškėjo, kad nei šventės buvo, nei jokio vaikų darželio tose apylinkėse nėra. Tikėtina, kad fiktyvus užsakymas buvo planuoto nusikaltimo įžanga.
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