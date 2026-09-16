 Nelaimė sodyboje: vyrą užmušė medis

Nelaimė sodyboje: vyrą užmušė medis

2026-09-16 12:20
BNS inf.

Kazlų Rūdos savivaldybėje medis mirtinai sužalojo vyrą, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

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<span>Nelaimė sodyboje: vyrą užmušė medis</span>
Nelaimė sodyboje: vyrą užmušė medis / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Jo teigimu, antradienį apie 12 val. Plioplių kaime, sodybos teritorijoje, rastas medžio prispausto vyro, gimusio 1960 metais, kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
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