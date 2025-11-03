Alytaus policija ieško Kamilės: išėjo susitikti su draugais ir dingo

Kaip teigiama, 2008 metais gimusi mergina, lapkričio 1 d. apie 12.30 val. išėjo susitikti su draugais iš Alytaus miesto šeimos centro globos namų ir iki šiol negrįžo.
Dingusiosios požymiai: K. Jurkšaitytė yra apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų akių, tamsių pečius siekiančių plaukų. Išeidama ji vilkėjo raudonos spalvos striukę, juodos spalvos sportines kelnes, avėjo baltos spalvos sportinius batus.
Asmenis, žinančius apie merginos buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašoma skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 65 731, mob. tel. +370 601 22150, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112
