Sekmadienį Šakių rajone ant važiuojančio automobilio nuvirto medis, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).
Anot PAGD, apie 7 val. pranešta, kad Žvirgždaičių miestelyje, Antaninos Liorentaitės gatvėje ant važiuojančio automobilio nuvirto medis, žmonės visi išlipę.
Medis buvo užvirtęs ant automobilio priekio, žmonės nenukentėjo.
