2026-01-16 11:41
BNS inf.

Ukmergės rajone, Liaušių kaime, ketvirtadienį dviejų aukštų gyvenamajame name gaisro metu sprogo dujų balionas, nukentėjo žmogus, suniokotas pastatas, penktadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Dviejų aukštų gyvenamajame name – sprogimas: pasislinko sienos / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

