 Elektros skydinei virtus ugnies fakelu iš daugiabučio išsigelbėjo šeši žmonės

2025-09-01 13:36
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Mažeikių rajone, sekmadienį kilus gaisrui, šeši žmonės paliko namus ir taip išsigelbėjo.

Elektros skydinei virtus ugnies fakelu iš daugiabučio išsigelbėjo šeši žmonės / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Rugpjūčio 31 d. 21.55 val. buvo gautas pranešimas, kad Papilės seniūnijoje, Kairiškių kaime, Pakalnės gatvėje esančio daugiabučio laiptinėje atvira liepsna degė elektros skydinė.

Trys suaugusieji ir trys vaikai iš namo išėjo patys iki ugniagesių atvykimo. Gaisro metu apdegė elektros skydinė, siena, aprūko laiptinės lubos, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Pastatas, kuriame kilo gaisras, – mūrinis, dviejų aukštų, jame įrengti keturi butai.

Įtariama, kad gaisras kilo dėl elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimų.

 

 

