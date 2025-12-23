 Fejerverkai per šventes: viena klaida gali baigtis nelaime

2025-12-23 15:56
LNK.lt inf.

Fejerverkai tapo neatsiejama įvairių švenčių dalimi. Deja, netinkamas jų naudojimas gali turėti skaudžių pasekmių – sužaloti žmones ar sukelti gaisrus. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo svarbiais patarimais, kaip išvengti nelaimių.

Fejerverkai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

„Fejerverkai džiugina ir kuria šventinę nuotaiką, jei naudojami saugiai. Kasmet Naujųjų metų parą ugniagesiai gesina apie 150 fejerverkų ir petardų sukeltų gaisrų“, – nurodo Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Tarnyba pabrėžia, kad nelaimių galima išvengti laikantis kelių svarbių taisyklių:

  • leiskite fejerverkus tik atvirose vietose, atokiau nuo pastatų, medžių ir automobilių;

  • perskaitykite instrukciją ir laikykitės gamintojo nurodymų;

  • fejerverką statykite ant tvirto, lygaus pagrindo;

  • įsitikinkite, kad šalia nėra žmonių ar gyvūnų;

  • fejerverkus leidžia tik suaugusieji – jų negalima laikyti rankose ar mėtyti žmonių bei gyvūnų link;

  • jei fejerverkas nesuveikė, nesiartinkite prie jo 15–30 minučių;

  • nepamirškite pasirūpinti augintiniais – staigūs garsai juos labai gąsdina.

