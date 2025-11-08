 Ignalinoje mirė prie parduotuvės pastato automobilio prispaustas vyras

2025-11-08 09:56
BNS inf.

Ignalinoje prie parduotuvės pastato automobilio prispaustas pėsčiasis nuo gautų sužalojimų vežamas į ligoninę mirė, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Pareigūnų teigimu, nelaimė penktadienio dieną, apie 10.25 val., įvyko Ateities gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje.

Automobilį „VW Golf“ vairavęs 1944 metais gimęs vyras galimai supainiojo akceleratorių su stabdžių pedalu, todėl pajudėjo ir prie parduotuvės pastato prispaudė šalia ėjusį vyrą, gimusį 1936 metais.

Pastarasis nuo eismo įvykio metu patirtų sužalojimų mirė vežamas į ligoninę.

Dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

