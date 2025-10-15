 Išėjęs iš savarankiško gyvenimo namų Alytuje be žinios dingo Algimantas

Išėjęs iš savarankiško gyvenimo namų Alytuje be žinios dingo Algimantas

2025-10-15 15:50
ELTOS inf.

Alytaus policija ieško dingusio be žinios Algimanto Važnevičiaus.

Algimantas Važnevičius Algimantas Važnevičius

Kaip pranešė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), nuolatinės gyvenamosios vietos neturintis vyras, gimęs 1954 metais, spalio 10 dieną išėjo iš savarankiško gyvenimo namų, esančių Alytuje, ir iki šiol negrįžo.

Asmenis, žinančius apie A. Važnevičiaus  buvimo vietą ar jį mačiusius, policija prašo skubiai informuoti Alytaus  AVPK Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją Justiną Didiką telefonu +370 700 65 732, mob. tel. +370 601 42744, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Algimanto Važnevičius
dingo be žinios
Alytus
ieško policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų