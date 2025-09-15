Kraupi avarija: viskas įvyko, kai „Audi“ Išlėkė į priešpriešinį eismą

Kaip pranešė Policijos departamentas, tragiška eismo nelaimė įvyko rugsėjo 14 d. apie 22.37 val. kelio Vilnius–Varėna–Gardinas 59-ame kilometre.
Čia automobilis „Audi A2“, vairuojamas vyro (gim. 1994 m.), išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Volvo S90“, vairuojamu vyro (gim. 1966 m.).
Per eismo įvykį žuvo automobiliu „Audi A2“ važiavusi moteris (gim. 1992 m.) bei nukentėjo minėto automobilio vairuotojas ir kartu važiavę vyras (gim. 1988 m.), vyras (gim. 1966 m.) bei automobilio „Volvo S90“ vairuotojas ir kartu važiavusi moteris (gim. 1967 m.).
Sužeistieji dėl įvairių kūno sužalojimų pristatyti į ligoninę.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbia, kad automobilio „Audi A2“ vairuotojas buvo prispaustas. Jo išlaisvinimui panaudota hidraulinė įranga.
Gelbėtojai taip pat atjungė automobilių akumuliatorius ir nuo kelio nušlavė duženas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.
Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
