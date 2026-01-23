Liepsnos sunaikino vienuolyno namą: be pastogės liko priklausomybių kamuojami vyrai

Plungės ugniagesiai pranešimą apie gaisrą vadinamojoje „Susitaikinimo sodyboje“ gavo trečiadienį prieš 14 val. Buvo informuota, kad dega gyvenamasis namas.
Paaiškėjo, kad šiame pastate vienuoliai priglausdavo priklausomybių kamuojamus vyrus. Gaisro metu ten buvo du žmonės, tačiau jie tuo metu buvo išėję pietauti, todėl nenukentėjo. Vis dėlto pastatas sudegė visiškai. Vienuoliai teigia savo jėgomis jo atstatyti negalintys, todėl kreipiasi į geros valios žmones ir kviečia aukoti, kad svarbi bendruomenės vieta ilgainiui būtų atkurta.
„Kaip, ko gero, dauguma jau žinote, užvakar turėjome gaisrą – sudegė vadinamasis vyrų namas, kuriame priglausdavome nuo priklausomybių kenčiančius vyrus. Ačiū Dievui, visi yra gyvi ir sveiki, ir tai yra svarbiausia“, – rašoma „Pakūtos“ vienuolyno socialinio tinklo paskyroje.
„Labai dėkojame visiems, kurie skambina, rūpinasi ir siūlo pagalbą. Kaip gera žinoti, kad yra tiek daug gerų žmonių. Be abejo, dabar susiduriame su tam tikrais sunkumais spręsdami, kur priimti vyrus, tačiau neliūdime, nes Dievas visada žino, ko mums reikia, ir tikime, kad Jis yra numatęs net kažką dar geresnio. Būkite visi palaiminti. Budėkime maldoje, kad Dievo darbai ir toliau vyktų visų mūsų gyvenimuose“, – rašė vienuoliai.
Kaip nurodoma „Pakūtos“ interneto svetainėje, „Susitaikinimo sodyba“ išaugo iš brolio Gedimino OFM idėjos. 1995 metais, Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybai ir broliams pranciškonams ieškant galimybių suteikti žmonėms vietą pabūti vienumoje, per bendrą darbą, maldą ir poilsį atkurti santykį su savimi, Dievu ir aplinkiniais, pradėta ieškoti tinkamos erdvės šiai veiklai. Pakutuvėnų bažnyčia (esanti apie 30 km nuo Kretingos) tam pasirodė tinkama, nes yra atokiau nuo pagrindinio kelio ir gyvenvietės (apie 7 km), o artimiausias vienkiemis – už kelių kilometrų. Bendruomenė gavo Telšių vyskupo Antano Vaičiaus palaiminimą. Susitarus su Plungės klebonu kun. J. Pačinsku, Pakutuvėnų bažnyčios klebono pareigas perėmė brolis Gediminas Numgaudis OFM. „Susitaikinimo sodyba“ – sveikstančių nuo įvairių priklausomybių žmonių bendruomenė, kurioje nuolat gyvena 5–6 žmonės.
Kaip paaukoti
Aukoti norimą sumą galima bankiniu pavedimu:
Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas
Kodas: 300098499
Atsiskaitomoji sąskaita: LT087044060005107004
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
(be temos)