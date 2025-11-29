Mirė per pratybas Pabradės poligone sužeistas Belgijos karys

Anot jos, karys mirė po šaudymo pratybų metu patirtų sužeidimų.
Incidento vietoje suteikus pirmąją pagalbą nukentėjusysis penktadienį skubiai transportuotas į Santaros klinikas, dėl jo gyvybės visą parą kovojo Lietuvos medikai, tačiau dėl ypatingai sunkių ir daugybinių kūno sužalojimų karys neišgyveno, teigiama pranešime.
„Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusio kario šeimai, kolegoms ir savo artimai sąjungininkei Belgijai. Lietuva tvirtai stovi kartu su Belgija šios itin skaudžios nelaimės akivaizdoje,“ – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė užuojautą dėl kario žūties.
„Su giliu liūdesiu ir sielvartu priėmiau žinią apie Belgijos kario žūtį pratybų metu. Netekties skausmą dalijamės visi kartu – ir NATO daugianacionalinės kovinės grupės tarnybos draugai, ir Lietuvos kariuomenė, ir Lietuvos žmonės“, – Prezidentūros pranešime sakė šalies vadovas.
„Belgijos karių buvimas mūsų regione – tai ne tik Lietuvos, bet ir visos transatlantinės bendruomenės saugumo garantas“, – teigė G. Nausėda.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys socialiniame tinkle „X“ tvirtino, kad Lietuva šią „gedulo valandą išgyvena drauge su mūsų Belgijos sąjungininkais“.
Belgijos kariai reguliariai dislokuojami Lietuvoje nuo 2017 metų kaip Vokietijos vadovaujamo tarptautinio sąjungininkų bataliono dalis.
