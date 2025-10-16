 Miške lavoną ir leisgyvę moterį radęs liudininkas: vienas kūnas – molyje, kitas tik su apatiniais

Miške lavoną ir leisgyvę moterį radęs liudininkas: vienas kūnas – molyje, kitas tik su apatiniais

2025-10-16 14:02
Erika Rudzytė (LNK)

Antradienio vakarą Šiaulių rajone, Pakarčiūnų kaimo apylinkėse, miške, buvo aptikti dviejų žmonių kūnai – 48 metų vyro ir 41 metų moters. Tragiškas radinys aptiktas apie 20.36 val., vos už septynių kilometrų nuo Šiaulių miesto. Kūnus aptikęs vyras sutiko lnk.lt papasakoti apie įvykio aplinkybes.

Miške lavoną ir leisgyvę moterį radęs liudininkas: vienas kūnas – molyje, kitas tik su apatiniais
Miške lavoną ir leisgyvę moterį radęs liudininkas: vienas kūnas – molyje, kitas tik su apatiniais / LNK stop kadrai.

Pasak vyro, kuris atsitiktinai atsidūrė tragedijos vietoje, viskas prasidėjo įprastai. „Išvažiavome papramogauti, pasivažinėti miško takeliais“, – kalbėjo Ričardas.

Būnant miške jis pastebėjo ant žemės gulintį žmogų ir iškvietė pagalbą. „Pirmiausia iškvietėme greitąją, nes moteris dar buvo gyva, judino rankas. Bevažiuojant medikams aptikome ir antrą kūną – vyrą, jau be gyvybės ženklų“, – pasakojo liudininkas.

Abu žmonės buvo rasti skirtingose kelio pusėse, tačiau netoli vienas nuo kito. Vyras tvirtino, kad moteris buvo padengta molio sluoksniu, tačiau ji buvo tvarkingai apsirengusi. Tuo metu vyras gulėjo tik su apatiniais.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Medikai aiškino, kad žmogui prieš sušąlant atrodo, jog jam karšta, galbūt dėl to jis nusirengė“, – LNK.LT sakė kūnus aptikęs vyras.

Medikai atvykę į įvykio vietą vyrui jau nebegalėjo padėti – konstatuota mirtis. Moteris dar buvo gyva, ji skubiai išgabenta į Šiaulių ligoninę, tačiau praėjus maždaug valandai nuo suradimo jos gyvybė užgeso.

Netoli vietos, kur buvo aptikti kūnai, pareigūnai rado ir automobilį, kuriuo, kaip manoma, abu atvyko į mišką. Policija aiškinasi, kas siejo mirusiuosius – jie abu gyveno Šiauliuose, turėjo būstus, bet skirtingose vietose, tačiau sutuoktiniais nebuvo, nes pavardės skiriasi.

Ant kūnų smurto žymių taip pat nerasta, bet pareigūnai neatmeta nė vienos versijos – tiriamos tiek galimo smurto, tiek savižudybės, tiek apsinuodijimo ar nelaimingo atsitikimo aplinkybės.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Teismo medicinos ekspertai dar turi pateikti išvadas, kurios leis tiksliai atsakyti, nuo ko mirė vyras ir moteris.

Šiame straipsnyje:
Šiaulių rajonas
vyro lavonas
leisgyvė moteris
miškas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
?
Ant lavono smurto žymių nerasta ar nebuvo? Jei nerasta, tai nereiškia, kad nebuvo.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų