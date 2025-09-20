 Miške rastas moters kūnas irimo stadijoje

2025-09-20 13:09
Gytis Pankūnas (ELTA)

Varėnos rajone, miške, penktadienį rastas moters kūnas irimo stadijoje, pranešė policija.

Miške rastas moters kūnas irimo stadijoje / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Anot Policijos departamento, apie 13.06 val. Paklėštarės kaime, miške, rastas nenustatytos tapatybės ir amžiaus mirusios moters kūnas irimo stadijoje.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

