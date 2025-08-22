Nelaimė Alytaus profesinio rengimo centre: nukrito liftas su žmonėmis

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė Eltai sakė, kad pranešimas apie nelaimę Putinų gatvėje buvo gautas apie 13 valandą.
„Atvykus į įvykio vietą, buvo rastos 46 ir 55 metų moterys, abiem medikai nustatė kaulų lūžius. Vietoje dirba specialiosios tarnybos, bus tiriamos aplinkybės, atliekamas tyrimas“, – sakė policijos atstovė.
Pirminiais policijos duomenimis, moterys galėjo lipti iš 3 arba 4 aukšto, liftas krito į 1 aukštą.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Sonata Kukienė Eltai sakė, kad, atvykus ugniagesiams, lifto durys jau buvo atidarytos, todėl ugniagesiai tik nunešė nukentėjusias moteris iki greitosios pagalbos automobilių.
Kaip skelbia pirmasis apie nelaimę pranešęs portalas „alytausgidas.lt“, liftas nebuvo senas, turėjo galiojančius patikros sertifikatus.
