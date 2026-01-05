Nelaimės ant ledo: pavojų kelia sparčiai populiarėjanti pramoga

Kaip pranešė PAGD pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje, 2025 metais dėl neatsakingo elgesio ant ledo žuvo po vieną žmogų Panevėžio mieste, Zarasų, Jonavos, Kėdainių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybių teritorijose.
Taip pat šeši asmenys tarnybos pareigūnų buvo išgelbėti – du Vilniaus mieste ir po vieną Šiaulių, Ignalinos, Kupiškio bei Trakų rajono savivaldybių teritorijose.
2026-aisiais gelbėtojai jau ištraukė vieną prišalusį žmogaus kūną iš upės Panevėžyje bei vieną Kauno rajone, tvenkinyje įlūžus keturračiui.
Pasak PAGD direktoriaus Renato Požėlos, didžiausias nelaimių ant ledo traukos objektas – marios, taip pat pavojų kelia tarp lietuvių populiarėjantys keturračiai.
„Visos esančios Lietuvoje marios, tai yra traukos objektas, ypatingai poledinės žūklės entuziastams. Matome, net kai pliusinė temperatūra, tai ant ledo mūsų žvejai tiesiog žvejoja. Šalia to, labai dažnas yra nesaikingas alkoholio vartojimas ir dėl to įvyksta tragedijos. (...) Kalbant apie tas pačias Kuršių marias, jeigu yra pakankamos sąlygos, tai mes matome tiesiog kaip išdygsta naujas miestas ar nauja didžiulė gyvenvietė. Ypač tai matosi nakties, tamsiu paros metu. Tačiau dažnėja nelaimės žmonėms ir įsigyjant daugiau tų pačių keturračių, populiarėja ta savotiška pramoga, ypač ežerai, sodų tvenkiniai, užvažiuojama ir ant upių ledo, kuris ypatingai yra pavojingas“, – žurnalistams teigė R. Požėla.
„Šalia to, dar yra vėlgi populiarėjantis dalykas – augintinių paleidimas ant ledo ir augintiniai išbando ledą. Tai irgi pastaraisiais metais turėjome tokių iškvietimų, kuomet reikia tiesiog šunis gelbėti, traukti“, – pridūrė jis.
Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos viršininko Giedriaus Ruočkaus teigimu, žmonės net įvertinę situaciją ir suprasdami pavojų vis tiek lipa ant ledo.
„Mus kartais varo į neviltį kiekvienais metais matant tokius atvejus. Moksleiviai, eidami iš ugdymo įstaigų, visada prasuka pro vandens telkinuką išbandyti ledo tvirtumą, upės pakraščius, kurie yra užšalę. Lygtais žmonės ir žino tuos pavojus, lygtais girdi, bet vis tiek tų taisyklių nepaiso. Ir tas labiausiai varo į neviltį, kad atrodo tai, kas suprantama paprastam žmogui, vis tiek tas nėra vykdoma“, – kalbėjo jis.
G. Ruočkus taip pat pabrėžia, jog svarbiausia netoliese pamačius įlūžusį žmogų, nedelsiant skambinti 112, tiksliai nurodyti įvykio vietą, o bandant padėti patiems, būtinai įvertinti atstumą ir sąlygas, naudoti parankines priemones ir nerizikuoti, anot jo, vienam asmeniui saugus ledas yra daugiau negu septyni centimetrai, asmenų grupei – daugiau negu 12 centimetrų.
PAGD duomenimis, per paskutinius penkerius metus iš viso gelbėtojai į iškvietimus, susijusius su įvykiais ant ledo, visoje Lietuvoje vyko 186 kartus.
2022 metais Lietuvoje buvo pasiektas antirekordas – ant ledo tuomet žuvo penkiolika žmonių, kitais metais šis skaičius sumažėjo perpus.
