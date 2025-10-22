Paaiškėjo daugiau detalių apie gyvybės langelyje paliktą keturių parų mažylę

Kaip teigiama, keturių parų kūdikis paliktas antradienį apie 13.35 val. Architektų gatvėje esančiame gyvybės langelyje.
Medikams apie paliktą naujagimę pranešė suveikusi gyvybės langelio signalizacijos sistema, kuri veikia 24 valandas per parą ir iš karto įspėja personalą apie paliktą mažylį.
Kaip pranešė Respublikinė Šiaulių ligoninė, mergaitė į gyvybės langelį buvo atnešta kruopščiai pasirūpinus jos gerove – ji buvo švariai ir tvarkingai aprengta, kartu pristatyti ir naujagimio priežiūrai būtini daiktai bei kūdikių maistas.
Iš kartu paliktų dokumentų sprendžiama, kad mergaitė gimė gydymo įstaigoje, tačiau ne Šiaulių mieste. Prie kūdikio rastas ir raštelis su žinute, jog naujagimė atiduodama į geras rankas. Pirminės medicininės apžiūros metu nustatyta, kad beveik tris kilogramus sveriančios naujagimės sveikatos būklė yra gera.
Šiuo metu ji prižiūrima medikų, jai atliekami planiniai tyrimai, siekiant visapusiškai įvertinti jos būklę. Klinika apie įvykį informavo policijos pareigūnus ir vaiko teisių apsaugos specialistus, kurie rūpinsis tolesniu dokumentų sutvarkymu ir vaiko globos klausimais.
Gyvybės langelis Moters ir vaiko klinikoje veikia nuo 2010 metų ir suteikia galimybę mamoms ar šeimoms anonimiškai, saugiai palikti kūdikius, jei dėl įvairių priežasčių negali jais pasirūpinti. Nuo jo įrengimo tai jau keturioliktas atvejis, kai langelyje paliekamas mažylis.
Iš viso gyvybės langelyje per šį laikotarpį buvo palikti trys berniukai ir 11 mergaičių. Du kartus šiame gyvybės langelyje rasti vaikai buvo nebe naujagimiai – vyresni nei vieno mėnesio amžiaus. Daugiausia atvejų fiksuota 2020 metais, kai langelyje buvo rasti trys kūdikiai. Paskutinį kartą mažylis čia buvo paliktas prieš dvejus metus. Ligoninės duomenimis, per visą gyvybės langelio veiklos laikotarpį vos du kartus motinos sugrįžo pasiimti paliktų vaikų.
