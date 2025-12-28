Panevėžyje rastas pagyvenusio vyro kūnas

Pasak pareigūnų, 1955 metais gimusio vyro lavonas aptiktas namuose Ramygalos gatvėje, apie 7.40 val., pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūno nepastebėta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Panevėžyje sekmadienį rastas mirusio vyro kūnas, pranešė apskrities policija.
Pasak pareigūnų, 1955 metais gimusio vyro lavonas aptiktas namuose Ramygalos gatvėje, apie 7.40 val., pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūno nepastebėta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Naujausi komentarai