 Panevėžyje rastas pagyvenusio vyro kūnas

Panevėžyje rastas pagyvenusio vyro kūnas

2025-12-28 08:48
BNS inf.

Panevėžyje sekmadienį rastas mirusio vyro kūnas, pranešė apskrities policija.

Žvakės
Žvakės / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Pasak pareigūnų, 1955 metais gimusio vyro lavonas aptiktas namuose Ramygalos gatvėje, apie 7.40 val., pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūno nepastebėta.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
mirė vyras
kūnas
lavonas
Panevėžys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų