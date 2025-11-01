Pareigūnai ieško be žinios dingusio Laimono

Kaip skelbė policija, 48-erių vyras yra vidutinio kūno sudėjimo, apie 180 cm ūgio, trumpų, šviesiai rudų plaukų.
Išeidamas vilkėjo kamufliažinę (maskuojamąją) striukę, mėlynus džinsus, avėjo aulinius batus.
Žinančius šio vyro buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, policija prašo nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. nr. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
