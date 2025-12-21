 Pateikė skaičius: kraupus šeštadienis keliuose

Pateikė skaičius: kraupus šeštadienis keliuose

2025-12-21 13:36
ELTOS inf.

Šeštadienį šalyje buvo užregistruoti 43 eismo įvykiai, iš kurių keturi įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės, pranešė Policijos departamentas.

Pateikė skaičius: kraupus šeštadienis keliuose
Pateikė skaičius: kraupus šeštadienis keliuose / Ž. Večiorkutės/JP.lt

Policijos duomenimis, eismo įvykių metu praėjusią parą nukentėjo vienuolika, o žuvo keturi žmonės.

Vienas žmogus žuvo Šiaulių rajone automobiliui atsitrenkus į medį. Tuo metu trys asmenys žuvo per avariją Panevėžyje, kai į Nevėžio upę nuskriejo BMW automobilis. Policijai pavyko nustatyti žuvusių keleivių tapatybes.

Anot departamento, apie 6.50 val. Panevėžyje, Vakarinėje gatvėje, automobilis „BMW 730D“ (vairuotojas nustatinėjamas), nuvažiavo nuo kelio bei, pramušus kelio ir tilto apsauginius atitvarus, įkirto į Nevėžio upę. Per eismo įvykį žuvo automobiliu važiavę vyras (gim. 1995 m.), automobilio savininkas), vyras (gim. 2005 m.) ir vyras (gim. 1994 m.).

15
Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW
Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Panevėžyje nuo tilto nuvažiavo BMW

Dėl šio įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
eismo įvykiai
avarijos
žuvo žmonės
avarija LT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų