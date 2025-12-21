Pateikė skaičius: kraupus šeštadienis keliuose

Policijos duomenimis, eismo įvykių metu praėjusią parą nukentėjo vienuolika, o žuvo keturi žmonės.
Vienas žmogus žuvo Šiaulių rajone automobiliui atsitrenkus į medį. Tuo metu trys asmenys žuvo per avariją Panevėžyje, kai į Nevėžio upę nuskriejo BMW automobilis. Policijai pavyko nustatyti žuvusių keleivių tapatybes.
Anot departamento, apie 6.50 val. Panevėžyje, Vakarinėje gatvėje, automobilis „BMW 730D“ (vairuotojas nustatinėjamas), nuvažiavo nuo kelio bei, pramušus kelio ir tilto apsauginius atitvarus, įkirto į Nevėžio upę. Per eismo įvykį žuvo automobiliu važiavę vyras (gim. 1995 m.), automobilio savininkas), vyras (gim. 2005 m.) ir vyras (gim. 1994 m.).
Dėl šio įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
