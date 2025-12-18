Policija fiksuoja augantį žuvusiųjų skaičių: dar viena tragedija kelyje

„Dieve, padėk, posūkėlis čia nedidelis visai“, – sakė vyriškis.
Posūkis iš tiesų nedidelis, rajoninis kelias taip pat nėra itin intensyvus, tačiau avarija – mirtina. Policijos pirminiais duomenimis, nuo Paįstrio į darbą Panevėžyje važiavęs 51-erių vyras, kol kas dėl nežinomų priežasčių, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir trenkėsi į autokraną. Jo vairuotojas nenukentėjo, o lengvąjį automobilį vairavęs vyras žuvo iškart.
„Girdėjau, kad krano vairuotojas sakė, jog į jį trenkėsi“, – teigė kitas vyriškis.
„Volkswagen“ automobilis – visiškai sumaitotas ir suplotas, į laukus išsilaksčiusios net sėdynės. Tuo metu sunkiasvorė transporto priemonė nuo smūgio buvo nuvažiavusi į šalikelę, tačiau apdaužytas tik jos šonas.
„Gal čia prieš penkias minutes viskas buvo įvykę. Ant kelio buvo slidu, bet šioje vietoje buvo slidu, ir tas barstytuvas ką tik buvo pravažiavęs“, – sakė vyras.
Pareigūnai kuriam laikui buvo uždarę kelią, tyrė avarijos vietą, skraidino droną. Bus aiškinamasi, kokiu greičiu važiavo abi transporto priemonės, ar kelias buvo slidus, ir kitos aplinkybės.
Policija skelbia, kad žuvusiųjų keliuose skaičius, deja, auga. Panevėžio mieste ir rajone pernai žuvo 6 žmonės, šiemet – jau 7. Panevėžio apskrityje žuvusiųjų statistika išaugo keturiomis aukomis.
