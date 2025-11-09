Policijos pareigūnai sukelti ant kojų: Druskininkuose dingo moteris su dukrele

Kaip pranešė Alytaus apskrities policijos pareigūnai, lapkričio 8 d. buvo gautas moters pareiškimas, kad iš namų, esančių Druskininkuose, Gardino gatvėje, išėjo ir iki šiol negrįžo Ramūnė Indičianskaitė, gimusi 2000 metais.
Kartu ji išsinešė ir mažametę dukrą Iglę, gimusią 2024 metais. Išeidama pasiėmė pilkos spalvos vaikišką vežimėlį „Jorė“.
Dingusiosios požymiai: R. Indičianskaitė yra apie 163 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, plaukai tamsūs su šviesiais galiukais.
Ant dešiniojo peties – gėlės tatuiruotė, o ant kairės rankos dilbio – ištatuiruoti vaikų vardai: „Iglė“ ir „Aironas“.
Išeidama moteris galėjo būti apsirengusi juodos spalvos odine striuke su kailine apykakle ir šviesios spalvos džinsais arba juodos spalvos tamprėmis. Kaip buvo aprengta mažametė dukra nėra žinoma.
Asmenis, mačiusius ar galinčius suteikti informacijos apie R. Indičianskaitės ir jos dukros buvimo vietą, prašoma nedelsiant skambinti Alytaus apskr. VPK pareigūnams telefonu +370 700 65600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Naujausi komentarai