Reikalinga visuomenės pagalba: iš globos namų dingo senolis

Kaip teigiama, vyras rugsėjo 1 d. apie 14 val. išėjo iš Aknystos socialinės globos namų, esančių Anykščių rajone, Debeikių seniūnijos teritorijoje, Aknystų kaime, Dvaro gatvėje 2, ir negrįžo.
F. Z. Ilikovičius, gimęs 1936 metais, buvo apsivilkęs pilkomis kelnėmis, pilku džemperiu (ant nugaros mėlynas užrašas „Adidas“), avėjo gumines šlepetes.
Senolis linkęs eiti važiuojamąja kelio dalimi, sunkiai kalba.
Asmenis, galinčius suteikti informacijos apie dingusį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, policija prašo pranešti Utenos aps. VPK Anykščių r. PK pareigūnams mob. tel. +370 686 56 730 arba skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.
