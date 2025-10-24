Šiaulių plastiko gamybos įmonėje „Metso“ – didelis gaisras

Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovės Editos Zdanevičienės, pranešimas apie gaisrą gamybiniame pastate Liejyklos gatvėje buvo gautas spalio 24 d. 12.21 val.
Kaip teigta, gamybinėse patalpose dega gamybinė įranga. Gaisrą gesina gausios ugniagesių pajėgos: pasitelktos septynios automobilinės autocisternos, automobilinės kopėčios ir štabo automobilis. Taip pat sudarytas gelbėjimo darbų koordinavimo štabas.
„Atvykus pirmiesiems ugniagesiams paaiškėjo, kad gamybinėse patalpose, kuriose yra gumos gaminiai, dega dūmų ištraukimo ventiliatorius. Apie gaisrą pranešta ir aplinkosaugos specialistams, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, Civilinės saugos skyriui. Informacijos apie nukentėjusius žmones neturime“, – detalizavo E. Zdanevičienė.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai primena, kad jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jūsų pusę.
Kaip skelbia ELTA, specialistai arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams pataria neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų.
„Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojame sistemas išjungti“, – nurodo NVSC.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Pasak specialistų, važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Teršalų ūmaus poveikio simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
