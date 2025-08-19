Šiaulių rajone užsidegė traukinio vagonas su cheminėmis medžiagomis

Dėl incidento sutelktos gausios ugniagesių pajėgos.
„Įvykio vietoje yra sudarytas gelbėjimo darbų koordinavimo štabas, jį sudaro ugniagesiai gelbėtojai, aplinkosaugininkai, policija. Organizuojamas vagono atitraukimas į saugią vietą įvykio lokalizavimui. Galimai bus traukiamas iki papildomos atšakos. Veiksmai derinami su Lietuvos geležinkeliais. Ugniagesiai nuolat aušina vagoną”, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė.
Pasak jos, atvykus ugniagesiams, rūko dūmai, atviro degimo nebuvo.
Anot „Lietuvos geležinkelių“ atstovės Julijos Leimonės, išankstiniais duomenimis, Šiaulių rajone, Pavenčiuose, „LTG Cargo“ mašinistui pastebėjus rūkstantį prekinio traukinio vagoną, kuriuo maršrutu Draugystė–Šilainiai buvo vežama siera, iškviestas PAGD.
Pasak J. Leimonės, situacija yra suvaldyta, atstatomas traukinių eismas.
„PAGD situacija suvaldyta, prekinis sąstatas yra traukiamas į prasilenkimo vietą, o vagonas, iš kurio rūksta dūmai, bus atkabintas nuo kitų ir prižiūrimas PAGD, kol bus galutinai įsitikinta, jog pavojaus sieros įsiliepsnojimui nėra“, – nurodė „Lietuvos geležinkelių“ atstovė.
Jos teigimu, dėl šio incidento buvo paveikti trys keleiviniai traukiniai. Kol vykdomi įkaitusios sieros lokalizavimo darbai, buvo sustabdytas Klaipėda–Šiauliai maršrutu vykusių keleivinių traukinių eismas.
„Keleiviams pervežti užsakyti autobusai. Toliau bendradarbiaujama su tarnybomis likviduojant įvykio padarinius“, – teigė J. Leimonė.
Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas, Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, ties Geruogių kaimu, esančiame traukinio vagone apie 6.30 val. buvo užsidegusios cheminės medžiagos. Į įvykio vietą išvyko aplinkosaugininkai, Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) įspėjo, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Anot specialistų, degdamos cheminės medžiagos išskiria nuodingas, kvėpavimo takus dirginančias dujas.
Rekomendacijos gyventojams:
- 1 km atstumu gyventojams privaloma nedelsiant evakuotis – jei yra galimybė, kuo greičiau palikti užterštą teritoriją, judėti prieš vėjo kryptį arba į šoną nuo dūmų debesies.
- Didesniu atstumu 2–10 km ir jeigu nėra galimybės evakuotis užsidaryti patalpose – sandariai uždaryti langus, duris, ventiliacijos angas, išjungti rekuperaciją.
- Kvėpavimo apsauga – naudoti respiratorių su rūgščių dujų filtrais (pvz., ABEK tipo) arba bent jau drėgną audinį / rankšluostį ant burnos ir nosies.
- Nepalikite lauke gyvūnų.
- Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
- Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
NVSC primena teršalų ūmaus poveikio simptomus: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
