Tragiška kaktomuša Šilalės rajone: susidūrė sunkvežimis ir „Audi“, žuvo moteris

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas BNS informavo, kad sausio 12 d. apie 7 val. susidūrė vilkikas su priekaba ir „Audi Q5“. Lengvojo automobilio vairuotoja buvo prispausta.
Ugniagesiai gelbėtojai ją išvadavo, bet moteris buvo negyva.
Policijos departamento žiniomis, 1974 metais gimusi vairuotoja išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su vilkiku.
