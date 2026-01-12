 Tragiška kaktomuša Šilalės rajone: susidūrė sunkvežimis ir „Audi“, žuvo moteris

2026-01-12 09:05
Ainis Gurevičius (BNS)

Šilalės rajone, Kvėdarnos kaime, Rietavo gatvėje, pirmadienio rytą susidūrė lengvasis automobilis ir vilkikas, žuvo žmogus, pranešė Bendrasis pagalbos centras.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas BNS informavo, kad sausio 12 d. apie 7 val. susidūrė vilkikas su priekaba ir „Audi Q5“. Lengvojo automobilio vairuotoja buvo prispausta.

Ugniagesiai gelbėtojai ją išvadavo, bet moteris buvo negyva.

Policijos departamento žiniomis, 1974 metais gimusi vairuotoja išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su vilkiku.

