 Upėje rastas įšalęs žmogaus kūnas

Upėje rastas įšalęs žmogaus kūnas

2026-01-02 11:23
BNS inf.

Upėje Panevėžyje, Savitiškio gatvėje, maždaug du metrai nuo kranto, ketvirtadienio popietę pastebėtas įšalęs žmogaus kūnas.

Upėje rastas įšalęs žmogaus kūnas
Upėje rastas įšalęs žmogaus kūnas / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Jį iš upės ištraukė ugniagesiai gelbėtojai, penktadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Policija nustatė, kad tai – 1955 metais gimusio vyro kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Panevėžys
įšalęs žmogaus kūnas
rastas skenduolis
upė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų