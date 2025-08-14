Užfiksavo, kaip automobilis virto ugnies fakelu

Feisbuke panevėžiečiai dalijosi filmuota medžiaga iš įvykio vietos. Joje matyti, kaip automobilis su priekaba stovi netoli gyvenamojo namo, o liepsnos ryja mašinos priekį.
Kaip „Kauno dienai“ pasakojo Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Vilma Vaiginytė, automobilis greičiausiai užsidegė važiuodamas.
Atvykę ugniagesiai netruko užgesinti liepsnų.
Nors smalsuolių, kurie gaisrą filmavo iš visų pusių, ir drąsuolių, vaikštančių visai šalia degančio automobilio, netrūko, laimei, žmonės per gaisrą nenukentėjo.
Feisbuko grupės „Mentai PNVŽ“ vaizdo įrašas
