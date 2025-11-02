Užgesinus gaisrą Kelmės rajone, rastas apdegęs moters kūnas

Policijos departamento duomenimis, apie 14.15 val. gaisravietėje buvo aptiktas 1961 metais gimusios moters kūnas.
Pareigūnai aiškinasi gaisro priežastį, pradėtas ikiteisminis tyrimas moters mirties priežasčiai nustatyti.
Šeštadienį popiet užgesinus gaisrą Kelmės rajono Biliškių kaime, rastas apdegęs namo šeimininkės kūnas.
