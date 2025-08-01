Užsimušė nuo laiptų nukritęs 39-erių vyras

Kaip nurodė Policijos departamentas, įtariama, kad 1986 metais gimęs vyras mirtinai susižalojo nukritęs nuo laiptų.
Jo palaikai prie laiptų buvo rasti ankstų šeštadienio rytą. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Rokiškio rajono Raikėnų kaime šeštadienį prie gyvenamojo namo rastas vyro kūnas.
