Iš Neries ištrauktas plaustas su cigarečių kontrabanda

Jos duomenimis, sekmadienį Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos operatorius ties Molių kaimu Švenčionių rajone užfiksavo Neries upe plaukiantį įtartiną objektą.
Į įvykio vietą atvykę pasieniečiai patvirtino, kad Neryje, palei krantą, Lietuvos pusėn plaukia šešiakampis snaigės formos daiktas.
VSAT pareigūnai ištraukė objektą į krantą. Nupjovus metalinės konstrukcijos galus, iš jos ertmių ištraukti į juodą polietileno plėvelę suvynioti 2 tūkst. 90 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Tarnybos duomenims, rūkalų vertė, įskaičiavus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, siekia 11,4 tūkst. eurų. Cigaretės ir plaustas laikinai saugomi Pavoverės pasienio užkardoje.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pradėjo ikiteisminį tyrimą, jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuroras.
Kaip pažymėjo tarnyba, lygiai prieš du mėnesius pareigūnai iš Neries išgriebė analogišką plaustą su 2 tūkst. 250 pakelių tokių pat cigarečių.
Su baltarusiškų rūkalų gabenimu plaustais pastaruoju metu pasieniečiai susiduria labai retai. Tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kai plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas oru.
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