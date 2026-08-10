Netoli Kauno dingo 74-erių Violeta: artimieji kreipėsi į sodus turinčius žmones

Socialiniame tinkle „Facebook“ skelbiama, kad moteris dingo rugpjūčio 9 d. apie 16 val.
„Jei turite pažįstamų, kas turi sodus šioje sodų bendrijoje ar Byliškėse, prašau, perduokite informaciją apie dingusią mamą“, – visuomenės pagalbos ieškant V. Triponienės viliasi moters artimieji.
Dingusiosios požymiai: 74 metų amžiaus, apie 1,63 cm ūgio, žilų plaukų, smulkaus kūno sudėjimo. Vilkėjo mėlyną megztinį kaip nuotraukoje, tamsius džinsus, juodą kepurę.
„Iš streso mama gali visiškai nesiorientuoti. Jei nesunku, pasidalinkite skelbimu. Jei galite padėti ieškoti ryte – susisiekite 860277195“, – rugpjūčio 10-ąją feisbuke rašė dingusiosios artimieji.
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