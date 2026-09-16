NMA sudrebino naujos kratos

FNTT pareigūnai nuo ryto krėtė Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Sutapimas ar ne – ir vėl Žemės ūkio ministerijai pavaldžią įstaigą.
Kaip ir Augalininkystės tarnybos atveju, ką apskritai tokio tipo įstaiga veikia, gyventojai mažai žino, nors abi išlaikomos iš mokesčių mokėtojų pinigų.
„Pabandykite įsivaizduoti, kur jūs rasite daugiau įstaigą, kur būtų galima per trejų metų laikotarpį beveik pusę milijono pervesti kažkam tam, kad būtų stebimi paukščiai arba reklamuojami kažkokie produktai“, – kalbėjo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
Nacionalinė mokėjimo agentūra skirsto valstybės ir europinę paramą žemės ūkiui bei kaimo plėtrai. Per metus – apie milijardą 200 milijonų eurų.
„Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams“, – skelbė FNTT.
Nors teisėsauga oficialiai nepatvirtina, viskas – dėl agentūros direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko.
„Tai yra vienas įtakingiausių žmonių, kuris mažai kam žinomas“, – teigė S. Malinauskas.
„Na, tai 18 metų darbo agentūroje ir beveik visuomet vadovaujančiose pozicijose. Tai akivaizdu, kad sukuria tam tikrą įtakos lauką“, – komentavo Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius.
Stebėtinai puikiai sektis pradeda tris darbuotojus turinčiai T. Orlicko uošvienės vadovaujamai viešajai įstaigai. Ten pat dirbo ir T. Orlicko žmona.
„O šita įstaiga yra gavusi ne vieną šimtą tūkstančių iš Nacionalinės mokėjimo agentūros per keletą projektų“, – pasakojo S. Malinauskas.
Jei tiksliau, anot S. Malinausko, daugiau nei 400 tūkstančių eurų. Jokių ryšių T. Orlickas nedeklaravo.
„Tuo metu Tomas Orlickas vienu laikotarpiu buvo Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas, taip pat jis buvo ekspertas tuose pačiuose projektuose, yra NMA Viešųjų pirkimų komisijos narys ir žmogus, kuris pats tiesiogiai prisidėjo prie sprendimų“, – aiškino S. Malinauskas.
Žemės ūkio ministras įtarinėja ir T. Orlicko viršininką, F. Dirginčių. Neva vargu, ar šis apie schemas nežinojo.
„Yra vadovo klausimas. Jeigu vadovas blogas, tai toks vadovas turi nebedirbti. Jis turi užtikrinti ir turi atsakyti – jo tiesioginė atsakomybė yra korupcijos prevencija“, – pabrėžė žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
Tačiau F. Dirginčius aiškina, kad prieš du mėnesius nušalino T. Orlicką nuo pareigų ir pranešė Specialiųjų tyrimų tarnybai. Nacionalinė mokėjimo agentūra atlieka ir vidinį tyrimą. T. Orlickas šiuo metu atostogauja.
„Mūsų darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją, pateikė tam tikrus įtarimus, tam tikrą medžiagą, kad galimai yra supainioti viešieji ir privatūs interesai“, – pasakojo F. Dirginčius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kratos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje – ne naujiena.
„Toje įstaigoje tų tyrimų jau istoriškai yra buvę, ir vadovai pasitraukia, ir kai kurie darbuotojai patraukti atsakomybėn. Ir lyg ir buvo padarytos išvados, sudėti saugikliai, bet šiandien matome, kad sistema neveikia“, – komentavo K. Mažeika.
Papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio ikiteisminio tyrimo sėkmei.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje.
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