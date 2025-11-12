Aiškėja daugiau detalių apie Airijoje sulaikytą lietuvį

Žinia iš Airijos – apie planuotą teroro aktą. Skelbiama, kad taikiniu tapo mečetė Galway mieste, o ruošiamasi buvo padėti kraštutinių pažiūrų dešiniųjų grupuotei.
„Šiuo atveju prieš mečetę, prieš musulmonus teroristinį aktą organizavo ne tik airiai nacionalistai, bet ir lietuvis. Yra du asmenys – sulaikytas airis ir konkrečiai paminėtas lietuvis“, – komentavo Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Arūnas Teišerskis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Užsienio žiniasklaidoje pranešama, kad istorijoje figūruoja mūsų tautietis – 38-erių Karolis Pečkauskas.
„Policija sulaikė, ir juridiniai procesai vyksta. Iš tikrųjų, pakankamai netikėta“, – nurodė A. Teišerskis.
Skelbiama, kad lapkričio pradžioje automobilyje, kuriame buvo abu vyrai, ir airio namuose rasta medžiagų, kurių būtų užtekę pagaminti trims bomboms. Praėjus kelioms dienoms, minėti veikėjai stojo prieš teismą.
„Faktas yra labai nemalonus. Tai kelia nerimą, kad ir lietuviai mezga tuos kontaktus su teroristinėmis organizacijomis“, – pripažino Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Bendruomenės pirmininkas sako, kad K. Pečkausko pavardę jis girdi pirmą kartą. Jo žiniomis, jokiame, tuo labiau neigiamame, kontekste Airijoje vyras iki šiol nepasižymėjo.
„Nelabai afišavosi žmogus ir niekur aktyviai iki šiol nedalyvavo“, – teigė A. Teišerskis.
„Reikia leisti institucijoms dirbti. Pereis per socialinių medijų profilius, kaip dažnai daroma. Ir bus išaiškinta, ar tai buvo kelių žmonių grupė, ar didesnės organizacijos dalis, siekusi chaoso visuomenėje“, – akcentavo Seimo narys Giedrimas Jeglinskas.
Abiem vyrams pateikti kaltinimai dėl sprogmenų laikymo. Už tai gresia iki 14 metų nelaisvės.
R. Motuzas sako, kad iki šiol dar neteko susidurti, kai galimo terorizmo kontekste figūruoja ir lietuvio pavardė.
„Sakykime, kad dalyvautų tokio lygio teroro akte – tai pirmas kartas“, – kalbėjo R. Motuzas.
Užsienio žiniasklaidoje iš teismo minimas ir vaizdo įrašas su keturiais kaukėtais vyrais ir tai, kad taikiniu galėjo tapti ne tik mečetė, bet ir centrai ar viešbučiai, kuriuose apgyvendinti migrantai.
„Vienareikšmiškai smerkiu. Galima kalbėti apie motyvus, kad išprovokavo realios problemos visuomenėje. Žinome, kad Airija pastaruoju metu yra radikalizavusis tais klausimais – buvo ir smurto gatvėse“, – teigė Seimo narys Vytautas Sinica.
Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas sako, kad šiuo metu bendra atmosfera Airijoje išties kaista. Įtampos kyla dėl pablogėjusių sąlygų, pabrangusio maisto ir ypač būsto, nuomos bei pirkimo kainų. Dėl to vietiniai kaltina atvykėlius.
„Vietiniai airiai dabar kaltina pabėgėlius dėl ekonominių problemų, kuriuos Vyriausybė gausiai priima“, – teigė A. Teišerskis.
„Bendraudamas su lietuvių migrantais užsienyje, pastebiu, kad jie, būdami svečiais tose šalyse, kuriose gyvena, vis dėlto santykiuose su musulmonais ar atvykusiais iš Azijos, Afrikos jaučiasi šeimininkai“, – komentavo V. Sinica.
Prie ir taip jau įtemptos situacijos prisidėjo prieš kelias savaites Airijoje įvykęs paauglės išprievartavimas.
„Išprievartavo vienas imigrantas – kilo riaušės ir didžiuliai protestai. Vienas dalykas – tie protestai gali būti susiję su ekonomine situacija, o terorizmas tiesiog prisiglaudė prie bendros neramumų situacijos“, – kalbėjo A. Teišerskis.
„Migracija iš trečiųjų šalių ir islamo valstybių – atvažiuoja bendruomenės, kurios nesiintegruoja, kuria savo žaidimo taisykles, dažnai atmeta Vakarų gyvenimo būdą ir mėgsta kartais pasityčioti. Natūralu, kad net liberalesni žmonės, kurie prieš dešimt–penkiolika metų norėjo atidaryti sienas ir galvojo, kad visas pasaulis gali suvažiuoti į Europą, šiandien taip nebegalvoja“, – pabrėžė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Matome, kad saugumo dimensija nuolatos keičiasi, ir teroro akto grėsmės išaugimas – nieko nuostabaus“, – teigė G. Jeglinskas.
Ar turi daugiau informacijos apie lietuvį ir patį įvykį – ambasada Airijoje iki darbo dienos pabaigos taip ir neatsakė.
Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra ir Lietuvos policija informacijos apie Airijoje įkliuvusį tautietį kol kas sako neturinčios.
