Apeliacinis teismas: Remigijus Ačas lieka išteisintas piktnaudžiavimo byloje

Kaip antradienį pranešė Apeliacinis teismas, šiuo sprendimu apygardos teismo nuosprendis paliktas nepakeistas.
BNS rašė, kad juo Šiaulių apygardos teismas pernai birželį R. Ačą išteisino dėl piktnaudžiavimo tarnyba, kurstymo iššvaistyti svetimą turtą ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Tuo metu Raseinių rajono įmonės direktorius, R. Ačo svainis Orestas Jankauskas buvo išteisintas dėl kurstymo iššvaistyti svetimą turtą ir apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, o dviejų įmonių Kaune vadovai Arvydas Stanevičius ir Andrius Vyšniauskas – dėl apgaulingos buhalterijos.
„Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad byloje nėra surinkta objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog R. Ačas sukurstė nuo baudžiamosios atsakomybės atleistą asmenį iššvaistyti svetimą bendrovės „Raseinių autobusų parkas“ turtą – daugiau kaip tūkstantį eurų“, – teigiama teismo pranešime.
Tokį sprendimą Apeliacinio teismo teisėjų kolegija priėmė iš naujo išanalizavusi ir įvertinusi byloje surinktus įrodymus, papildomai kaip liudytoją apklaususi nuo baudžiamosios atsakomybės atleistą Raseinių rajono savivaldybės bendrovės buvusį vadovą Vaclovą Šimaitį.
Kolegija konstatavo byloje nesant objektyvių duomenų, kad O. Jankauskas sukurstė V. Šimaitį iššvaistyti daugiau kaip 2 tūkst. eurų, taip pat nepasitvirtino kaltinimai dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo.
Be to, Apeliacinis teismas pažymėjo, kad nors A. Stanevičius padarė kelis buhalterijos tvarkymo pažeidimus, kai į apskaitą per dvejus metus neįtraukė aštuonių PVM sąskaitų faktūrų, tai nerodo šių pažeidimų sistemiškumo ir negali užtraukti baudžiamosios atsakomybės.
Ši Apeliacinio teismo nutartis įsiteisėja iš karto, tačiau per tris mėnesius gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
BNS skelbė pirmosios instancijos Šiaulių apygardos teismą anksčiau nustačius, kad kaltinimas pareikštas išskirtinai nuo atsakomybės atleisto V. Šimaičio parodymais, kurių nepatvirtino kiti byloje esantys objektyvūs duomenys.
Su O. Jankausko, A. Stanevičiaus ir R. Ačo išteisinimu nesutikusi prokuratūra jiems prašė skirti 10–25 tūkst. eurų siekiančias baudas bei buvusiam savivaldybės administracijos direktoriui penkerius metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje.
A. Vyšniausko išteisinimo prokuratūra neskundė.
R. Ačas kaltintas, kad būdamas administracijos direktoriumi nurodė savivaldybės valdomo „Raseinių autobusų parko“ vadovui už bendrovės lėšas nupirkti metalo gaminių, kurie neva bus panaudoti savivaldybės darbuotojų kabinetams atnaujinti.
Pasak prokuratūros, šie gaminiai buvo panaudoti liepto gamybai R. Ačui priklausančiame sklype Raseinių rajone.
Byla teismui perduota 2022-ųjų sausį, ikiteisminį tyrimą atlikus Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos pareigūnams.
R. Ačas po sprendimo Šiaulių apygardos teisme BNS sakė, kad STT byloje „sugalvojo nebūtus dalykus“, kai buvusio Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus anksčiau nepavyko patraukti atsakomybėn dėl korupcijos.
