Apleistame name – ligoti ir ekskrementais aplipę šunys: norėjome žiaugčioti

Konfiskuoti šuniukai – ligoti ir apleisti. Bijojo žmonių, dvokė iš tolo.
„Pirmiausiai – tai didžiulis dvokas. Automobiliais vežė, tai buvo neįmanoma, žinokite, ir žiaugčioti norėjome. Šuniukai kai kurie aplipę iki alkūnių išmatomis, susivėlusiu kailiu“, – šnekėjo Telšių šuniukų namų vadovė Roberta Šliogerytė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Kraupu iš tikrųjų, kaip atrodo pudeliai, ta prasme, kaip šuniukai apleisti – siaubas“, – kalbėjo savanorė Paula Tumkutė.
Kad apleistame name nuolat loja šunys, pranešė patys telšiškiai. Atvykę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai rado apleistus šuniukus – visi buvo ligoti.
„Sveikatos būklė nebuvo gera, matėsi, kad gyvūnai apleisti, sergantys. Aštuoni šuniukai buvo laikomi lauke, voljeruose. Nesterilizuotos kalytės su nekastruotais patinėliais kartu“, – nurodė Šiaulių maisto ir veterinarijos tarnybos skyriaus vadovė Daiva Kazlauskienė.
„Visi turi paradontozes, didžioji dalis šuniukų turėjo temperatūros, ausyse – mėliagrybiai, nagai peraugę, dvi kalytės yra besilaukiančios“, – tvirtino Telšių šuniukų namų vadovė.
Anksčiau šių pudelių šeimininkė veisė ir pardavinėjo šuniukus. Panašu, kad savo verslo neatsisakė, tačiau tam neturi dokumentų, o ir šeimininkės meilės šunys čia tikrai negavo.
„Manau, tiesiog prieš išvežant galbūt juos sutvarko. Arba čia yra tie, kurie tiesiog nevažiuoja į prekybą – jie tiesiog tas procesas dauginimosi, jų tiesiog žmonės nemato pirkdami“, – teigė R. Šliogerytė.
Panašu, kad šuniukus sieja kraujomaiša. Anot veterinarų, visi šie pudeliukai – iš vienos šeimos.
„Baugštūs, nesocialūs, po savimi viską darantys. Į lauką tik dabar juos pratiname vaikščioti – jie nemoka, pasimeta didelėje erdvėje. Kandžiojosi, kiek žinome, ir pačiai šeimininkei nepavyko jų gražiai perduoti“, – kalbėjo Telšių šuniukų namų vadovė.
„Jau gali ir paglostyti, o pirmas dienas jis tiesiog bėgdavo, drebėdavo, neprieisi prie jo“, – sakė P. Tumkutė.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dabar atlieka tyrimą. Kol jis baigsis, šuniukai gyvens prieglaudoje ar pas laikinus globėjus.
„Šeimininkė neatgaus, nes tiek pagal straipsnį dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, tiek dėl nelegalios veiklos – gyvūnų augintinių veisimo – yra privalomas gyvūnų, augintinių, konfiskavimas“, – nurodė D. Kazlauskienė.
Tuo pat metu aplink Telšius buvo rasti dar septyni panašūs pudeliai. Apie gatvėse besiblaškančius gyvūnus pranešė vietos gyventojai.
