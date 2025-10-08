 Būna ir taip: įsibrovė į žuvies cechą ir pavogė duris

2025-10-08 08:51
BNS inf.

Šilutės rajone nenustatytas asmuo antradienį įsibrovė į žuvies cechą ir pavogė duris, trečiadienį pranešė Tauragės apskrities policija.

Būna ir taip: įsibrovė į žuvies cechą ir pavogė duris / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Nuostolis – 700 eurų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės įsibraunant į patalpą. Už tokį nusikaltimą baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

