Buto rūsyje – tūkstančiai pakelių kontrabandinių cigarečių

Prezidento gatvėje esančiame rūsyje iš viso paimti daugiau nei 8,2 tūkst. pakelių cigarečių, butas priklauso 1965 metais gimusiam vyrui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kontrabandos.
Buto rūsyje Tauragėje buvo rasti tūkstančiai baltarusiškų kontrabandinių cigarečių, ketvirtadienį pranešė policija.
